"Зосереджені на контрнаступі": Кулеба та Блінкен провели телефонну розмову

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Антоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Він зазначив, що під час розмови сторони обмінялись думками щодо останніх подій у Росії.

"Україна, як і раніше, зосереджена на досягненні цілей свого контрнаступу на території України за незмінної підтримки наших американських союзників", – написав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що на тлі останніх подій у Росії союзникам України варто відмовитися від вдаваного нейтралітету і страху перед ескалацією та надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі.

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