Зовнішньополітичний фронт: Зеленський розповів про підсумки розмов зі світовими лідерами

Зовнішньополітичний фронт: Зеленський розповів про підсумки розмов зі світовими лідерами

У четвер, 12 травня, президент України мав розмвови з очільниками Фінляндії та Словаччини

Президент Володимир Зеленський прозвітував про свою роботу на зовнішньополітичному фронті, де він намагається заручитися підтримкою якомога більшої кількості держав.

Про це глава держави розповів під час свого відеозвернення увечері 12 травня.

Так, з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо Зеленський обговорив євроінтеграцію України та оборонну взаємодію.

Президентці Словаччини Зузані Чапутовій він подякував за надану Україні підтримку. Сторони домовилися про наступні кроки по всьому спектру відносин: оборона, санкції, економіка, зокрема імпорт пального, і подальше зближення з Європейським Союзом.

Також Зеленський анонсував звернення до студентів зі США та країн Європи.

"Готуюся продовжити спеціальні формати спілкування з дружніми суспільствами, зокрема зі студентами країн-партнерів. Скоро звертатимусь до американських студентів. Також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї та роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи та світу після цієї війни. Війни, яка змінює все у світовій політиці", — сказав він.

На завершення Зеленський подякував прем'єр-міністрові Нідерландів Марку Рютте за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України.

"Це важливий жест підтримки. А ще важливіше те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти й готові реалізувати це без зволікання", — наголосив глава держави.