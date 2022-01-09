Зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет Казахстану - Боррель

Борель від імені ЄС закликав владу Казахстану виконати свої зобов'язання у цей непростий час, включаючи повагу до прав людини та основних свобод своїх громадян.
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у заяві від імені Євросоюзу висловив стурбованість проявами насильства в Казахстані та запропонував сприяння у мирному врегулюванні ситуації.
Про це пише "Інтерфакс"
"Ми стурбовані насильством, яке спалахнуло після мирних протестів у Казахстані, який є важливим партнером для Європейського союзу", — сказано в повідомленні.
"Ми глибоко шкодуємо про загибель людей і рішуче засуджуємо широкомасштабні акти насильства. Важливо запобігти подальшій ескалації, уникати будь-якого підбурювання до насильства, постійно виявляти стриманість і уникати використання заворушень в інших цілях. Ми готові надати допомогу в мирному врегулюванні кризи" глави дипломатії ЄС.
Він наголосив, що зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет та незалежність Казахстану, а також основні права всіх громадян.
Борель від імені ЄС закликав владу Казахстану виконати свої зобов'язання у цей непростий час, включаючи повагу до прав людини та основних свобод своїх громадян, зокрема, свободу зборів, висловлювання думок та ЗМІ.
Раніше в Казахстані продовжили комендантську годину: громадян просять не підходити близько до вікон заради власної безпеки.
Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав силовикам наказувати вогонь на поразку без попередження.
Декілька днів поспіль у Казахстані продовжуються протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.
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