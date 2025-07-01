Зрада чи ні?: політолог пояснив, навіщо Макрон телефонував Путіну

Макрон і Путін / © Associated Press

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Розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним мала скоріше за іміджевий характер і навряд чи призведе до якихось глобальних зрушень у переговорному процесі.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко у коментарі «РБК-Україна».

Експерт пояснив, що у цій телефонній розмові немає нічого нового чи дивного. Адже минулого року схожі спроби достукатися до Путіна робив колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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«Це був явний фальстарт на той момент. І нічого доброго це Шольцу не принесло і жодним чином це не вплинуло на мирний процес чи на початок мирних переговорів.Тому що Путін не сприймає Шольца. І отут вже насправді те, чого не зрозумів Макрон», — заявив політолог.

На думку Фесенка, диктатор традиційно ігнорує західних політиків, серед яких сприймає лише Дональда Трампа.

За його словами, Макрон «відчув паузу» в мирному процесі й вирішив створити інформаційний привід, аби показати себе не тільки партнером України, а й політиком, готовим до дипломатії.

Водночас, Фесенко певен, що не варто говорити про «зраду» Києва зі сторони Франції.

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Головна мета Макрона

Фесенко вважає, що для президента Франції у цій розмові в пріоритеті була тема Близького Сходу. Головний підсумок дзвінка — чергове підтвердження небажання Путіна йти на компроміс, зауважив політолог.

На думку експерта, Макронові важливо залишатися «активним європейським гравцем», здатним вести діалог і з Дональдом Трампом, і з Володимиром Зеленським, і з Путіним. Фесенко нагадав, що президентська каденція Макрона у Франції добігає кінця, а його політична кар’єра може продовжитися на міжнародній арені.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Путін вперше від 2022 року провели телефонну розмову.

У ЗМІ з’явилася інформація, що одразу після телефонної розмови з диктатором Путіним Еммануель Макрон зв’язався з Володимиром Зеленським.

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