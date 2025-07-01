ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1624
Час на прочитання
2 хв

Зрада чи ні?: політолог пояснив, навіщо Макрон телефонував Путіну

Політолог Фесенко пояснив, яка мета дзвінка Макрона до Путіна.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Макрон і Путін

Макрон і Путін / © Associated Press

Розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним мала скоріше за іміджевий характер і навряд чи призведе до якихось глобальних зрушень у переговорному процесі.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко у коментарі «РБК-Україна».

Експерт пояснив, що у цій телефонній розмові немає нічого нового чи дивного. Адже минулого року схожі спроби достукатися до Путіна робив колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Це був явний фальстарт на той момент. І нічого доброго це Шольцу не принесло і жодним чином це не вплинуло на мирний процес чи на початок мирних переговорів.Тому що Путін не сприймає Шольца. І отут вже насправді те, чого не зрозумів Макрон», — заявив політолог.

На думку Фесенка, диктатор традиційно ігнорує західних політиків, серед яких сприймає лише Дональда Трампа.

За його словами, Макрон «відчув паузу» в мирному процесі й вирішив створити інформаційний привід, аби показати себе не тільки партнером України, а й політиком, готовим до дипломатії.

Водночас, Фесенко певен, що не варто говорити про «зраду» Києва зі сторони Франції.

Головна мета Макрона

Фесенко вважає, що для президента Франції у цій розмові в пріоритеті була тема Близького Сходу. Головний підсумок дзвінка — чергове підтвердження небажання Путіна йти на компроміс, зауважив політолог.

На думку експерта, Макронові важливо залишатися «активним європейським гравцем», здатним вести діалог і з Дональдом Трампом, і з Володимиром Зеленським, і з Путіним. Фесенко нагадав, що президентська каденція Макрона у Франції добігає кінця, а його політична кар’єра може продовжитися на міжнародній арені.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Путін вперше від 2022 року провели телефонну розмову.

У ЗМІ з’явилася інформація, що одразу після телефонної розмови з диктатором Путіним Еммануель Макрон зв’язався з Володимиром Зеленським.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie