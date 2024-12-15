"Зрада" відміняється. В Міноборони пояснили перенаправлення 23 мільярдів гривень до ДПСУ через ризик невикористання коштів

Міністерство оборони України прокоментувало рішення про перенаправлення 23 мільярдів гривень до Державної прикордонної служби України (ДПСУ), зазначивши, що існував ризик невикористання цих коштів, незважаючи на контакт з Агенцією оборонних закупівель.

Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства оборони на запит LIGA.net.

У Міноборони пояснили, що рішення про перенаправлення коштів на закупівлі через ДПСУ було ухвалене на Ставці Верховного Головнокомандувача України.

«Наприкінці листопада на рахунках Агенції оборонних закупівель (АОЗ) залишалося 102 мільярди гривень. З них 45 мільярдів гривень становили невиконані бюджетні зобов'язання, а ще 57 мільярдів гривень не було сплачено за укладеними контрактами. Це створювало ризик, що частина коштів залишиться не використаною для забезпечення потреб Збройних сил України до кінця бюджетного року», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Відзначається, що рішення було ухвалене для того, щоб уникнути затримок у постачанні боєприпасів.

Станом на 13 грудня 2024 року на рахунках АОЗ залишалося 59 мільярдів гривень, які наразі перебувають у процесі активної контрактації. Пріоритетними напрямками є закупівля боєприпасів за комерційними пропозиціями АОЗ, а також безпілотних літальних апаратів типу Mavic та FPV для забезпечення ЗСУ в першому кварталі 2025 року, зазначили в Міноборони.

Нагадаємо: 13 грудня в Держприкордонслужбі дали ґрунтовні пояснення щодо ситуації з закупівлею зброї для Сил оборони.