- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 522
- Час на прочитання
- 1 хв
Зрадницю та колаборантку Тетяну Монтян в Росії визнали екстремісткою
Тетяна Монтян потрапила до російського списку осіб, визнаних екстремістами
Зрадницю України Тетяна Монтян внесена до списку осіб, що вважаються екстремістами за даними російського фінансового моніторингу.
Про це повідомляють російських ЗМІ з посиланням на дані Росфінмоніторингу.
«Монтян Тетяна Миколаївна, 29.08.1972 р.н., м. Керч, Кримська область УРСР», — зазначено в переліку. Відомство не розкриває причин внесення Монтян до списку.
Перебуваючи у Росії з 2021 року, вона активно співпрацювала з телеканалом RT і регулярно брала участь у телевізійних ефірах, де поширювала інформацію та точки зору, які повністю відповідають позиції російських державних медіаресурсів.
Слід зазначити, що раніше, ще до її переїзду, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області ухвалила рішення про позбавлення Монтян права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба безпеки України затримала у Києві директора одного з департаментів одного з найбільших українських банків, який причетний до фінансування армії Росії.