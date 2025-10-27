Зрадницю та колаборантку Тетяну Монтян в Росії визнали екстремісткою

Тетяна Монтян / © УНІАН

Зрадницю України Тетяна Монтян внесена до списку осіб, що вважаються екстремістами за даними російського фінансового моніторингу.

Про це повідомляють російських ЗМІ з посиланням на дані Росфінмоніторингу.

«Монтян Тетяна Миколаївна, 29.08.1972 р.н., м. Керч, Кримська область УРСР», — зазначено в переліку. Відомство не розкриває причин внесення Монтян до списку.

Перебуваючи у Росії з 2021 року, вона активно співпрацювала з телеканалом RT і регулярно брала участь у телевізійних ефірах, де поширювала інформацію та точки зору, які повністю відповідають позиції російських державних медіаресурсів.

Слід зазначити, що раніше, ще до її переїзду, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області ухвалила рішення про позбавлення Монтян права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

