"Зрадив Угорщину": Мадяр запускає процедуру відставки президента-ставленика Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вимагає добровільної відставки президента Тамаша Шуйока, звинувативши його у бездіяльності та зраді. У разі відмови уряд підготує зміни до Конституції для примусового усунення глави держави.

Про це Мадяр заявив 2 червня перед будівлею палацу Шандора після переговорів із Шуйоком та міністром юстиції, повідомляє Telex.

Прем’єр заявив про намір змінити Основний закон Угорщини, щоб створити механізми для відставки президента. Мадяр також виступив із різкою критикою Шуйока.

«Тамаш Шуйок зрадив Угорську Республіку. Інституція президента республіки важливіша й сильніша за будь-якого окремого президента. А інтерес Угорщини полягає в тому, щоб ця інституція повернула собі той авторитет, який був підірваний мовчанням і бездіяльністю останніх років», — висловився очільник уряду.

Мадяр планує усунути Шуйока з посади президента

За його словами, президенту вже повідомили про можливі подальші кроки у разі відмови добровільно залишити посаду.

«Я повідомив […], що якщо він добровільно не подасть у відставку, то сьогодні я поінформую про це рішення депутатів „Тиси“, повідомлю їм про наші пропозиції й негайно розпочнемо необхідні процедури. Відповідно до Основного закону існує кілька можливостей для усунення президента республіки», — сказав Мадяр.

Водночас він уточнив, що не підтримує процедуру позбавлення президента посади, оскільки це може ще більше підірвати довіру до інституту президентства

Мадяр також наголосив на майбутніх конституційних змінах.

«Ми внесемо необхідні зміни до Основного закону, не вдаючись до законодавства, створеного під конкретну особу», а натомість «відновимо […] угорську правову державу й угорську демократію», — заявив він.

Прем’єр переконує, що процес змін не затягнеться надовго.

Мадяр планує усунути «всіх маріонеток»

«Цей процес триватиме приблизно місяць. Ми намагатимемося якомога швидше ухвалити необхідний закон, і так, йтиметься про усунення всіх маріонеток», — сказав Мадяр.

Він додав, що зміни стосуватимуться не лише президентської інституції, а й ширших політичних процесів. За словами політика, демократію необхідно «відновлювати правовими актами». Також очільник уряду виступив за розширення участі громадян у процедурі обрання президента.

Мадяр розповів і про свою особисту розмову з Шуйоком:

«Я запитав Шуйока, чому він не подає у відставку, чому не йде. Він зміг відповісти лише те, що не має жодної мети, він просто тут є».

Прем’єр окремо наголосив, що державні інституції не можуть належати окремим політичним фігурам.

«Перш за все я маю сказати, що Угорська Республіка не належить Тамашу Шуйоку, Угорська Республіка не належить Віктору Орбану. Угорську Республіку будували покоління, і покоління її захищали», — висловився Мадяр.

Чому прем’єр Угорщини хоче усунути президента?

Критикуючи діяльність президента, очільник уряду звинуватив його у відсутності реакції на суспільно важливі події.

«Історія президентства Тамаша Шуйока полягає лише в одному: коли порушувалася єдність нації, коли вона опинялася під загрозою, коли похитнулася довіра до демократичних інституцій […], президент республіки Тамаш Шуйок у всіх без винятку випадках обирав мовчання«, — розповів Мадяр.

Він також повідомив, що під час розмови ставив президенту запитання щодо низки резонансних тем, зокрема суперечливих заяв експрем’єра Угорщини Віктора Орбана.

За словами Мадяра, Шуйок пояснив свою позицію так: «це, на його думку, політична позиція, і президент республіки не зобов’язаний ставати на захист суддів, митців, громадських активістів або журналістів, яким погрожують. Ми й більшість угорців думаємо інакше, пане президенте».

Крім того, політик заявив, що президент не реагував і на інші суперечливі ситуації.

«Тамаш Шуйок сказав, що не висловлювався, тому що вважав це частиною виборчої кампанії», — заявив прем’єр-міністр.

Шуйок заявив у соцмережах, що не збирається залишати посаду. Він також зазначив, що очікує висновку Венеційської комісії та наполягає на дотриманні конституційної процедури.

До слова, за даними VSquare, прихильники президента США Дональда Трампа з руху MAGA обговорюють можливість призначення Орбана на високу посаду в ООН, щоб забезпечити йому дипломатичний імунітет від потенційного кримінального переслідування. Сама посада має другорядне значення — ключовим є рівень захисту, який дає статус генсека або керівника спецструктур ООН. Цей план розглядається як альтернатива політичному притулку в США, де вже оселилися родичі угорського політика.

