"Зраджений цар": чи зможе Зеленський зберегти довіру після скандалу в "Енергоатомі" – Портников пояснив

Корупційний скандал в «Енергоатомі» може спровокувати дефіцит довіри до влади в Україні. Але у президента у Зеленського є шанс зіграти роль «зрадженого царя», якому брехали друзі, але це буде дієвим тільки разом з реальними інституційними змінами.

Про це розповів у колонці політичний оглядач Віталій Портников.

Новий корупційний скандал в Україні, який розвивається із шаленою швидкістю, не зупинить західну допомогу, але докорінно змінить її умови. Експерт пояснив, що на Заході шоковані не корупцією, а втечею фігурантів, і тепер поставлять питання жорсткого контролю.

Головною інтригою, на думку оглядача, залишається те, про що домовилися керівники НАБУ і САП на таємній зустрічі із Володимиром Зеленським, і чи стосувалися ці домовленості розслідувань у енергетичній сфері.

Портников зазначає, що у мирний час такий скандал вбив би рейтинг влади. Але зараз, в умовах війни, вибори в осяжній перспективі неможливі.

Він нагадує, що у Зеленського і до скандалу не було причин сподіватися залишитись на сцені. Його обирали як «президента миру», здатного домовитися з Путіним, та як борця з «наживою на війні», у чому пропаганда звинувачувала Порошенка.

Зараз та ж пропаганда переносить ті ж самі звинувачення на Зеленського, і скандал цьому сприяє.

Отже, йдеться не про електоральні наслідки, а про дефіцит довіри до влади у країні, що воює. На думку Портникова, у Зеленського є шанс зіграти роль «зрадженого царя», якому брехали друзі, але це не відновить довіри до інституцій без реальних змін.

Оглядач не думає, що західні політики були шоковані оприлюдненою НАБУ інформацією, адже вони, ймовірно, знали про неї раніше.

«Що могло дійсно шокувати та „додати перцю“ — так це втеча співвласника „Кварталу 95“ Тимура Міндіча та інших фігурантів гучної справи буквально з-під носа українських правоохоронців», — пише Портников.

Чи скасують допомогу Україні

На думку оглядача, відповідь на питання про продовження допомоги це навряд чи змінить. Ті на Заході, хто вважає, що захищає себе, допомагаючи Україні, продовжать це робити. А ті, хто, як Петер Сійярто, виступав проти, лише отримали новий аргумент.

Проте, зазначає Портников, у випадку із Заходом «може постати руба вже не питання довіри, а питання контролю за виділеними коштами».

«Й насправді — кому хочеться спостерігати за тим, як твоїм варенням, дбайливо зібраним для допомоги мужнім людям, ласує якийсь „Карлсон“, що вже більше не живе на даху президентського офісу?» — резюмує Віталій Портников.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розкрило деталі масштабної корупційної схеми в держпідприємстві «Енергоатом«, викритої під час операції „Мідас“. За даними слідства, організоване угруповання отримувало „відкати“ від контрактів у розмірі 10–15%. Після завершення операції підозри оголосили семи особам, а президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через цю справу.