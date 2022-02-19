"Зрежисували театр абсурду": прокуратура встановила дату запису звернення ватажків "ЛДНР"

Україна вимагатиме притягнути окупантів до відповідальності.

Прокуратура зафіксувала дату створення відеозвернень ватажків "ЛДНР", в яких ті заявили про нібито "атаку" зі сторони України та закликали жителів ОРДЛО виїхати до Росії.

Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Прокурори зафіксували дати створення файлів коректно і з кримінально-процесуальної точки зору. Чому це важливо - тому що пізніше ми обов’язково притягнемо до кримінальної відповідальності всіх, хто зрежисував цей театр абсурду. А для того, щоб це відбулося не тільки в стінах українських судів, але і в закордонних інституціях, ми маємо поводитися послідовно, професійно і процесуально бездоганно", - написала Венедіктова.

Генеральна прокурорка додала, що прокуратура змусить "всіх ляльководів і їхніх підопічних відповісти за скоєне".

Нагадаємо, російські окупанти заздалегідь записали відео про примусове вивезення мирних жителів та навіть зняли обстріли, щоб звинуватити Україну в "агресії".