Зрив показу фільму про Голодомор в РФ: чим закінчився інцидент з поліцією

Формально відключення сигналізації є порушенням пожежної безпеки, що передбачає опечатування будівлі.
У Москві поліція закрила на офісі 20 співробітників організації "Меморіал" і громадянина Польщі, який привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" польського режисера Агнешки Холланд.
Про це "Медузи" повідомила юрист "Меморіалу" Наталія Морозова.
Поліцейські приїхали в московський офіс "Меморіалу" за викликом самих співробітників. Ті звернулися в поліцію через те, що в них під час показу фільму "Гарет Джонс" прийшли невідомі люди в масках. Вони стали скандувати "Фашисти", "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо".
Основна частина увірвалися встигла піти з офісу "Меморіалу" до приїзду поліції. Поліцейські забрали до відділу кількох людей. Решту вони закрили в офісі. Глядачам кінопоказу роздали анкети для внесення персональних даних і стали питати, як вони опинилися на показі і судимі вони.
Співробітниця "Меморіалу" Олександра Поліванова заявила, що поліцейські вилучили елементи системи пожежної сигналізації. Їх оголосили відеореєстраторами. Формально відключення сигналізації є порушенням пожежної безпеки, що передбачає опечатування будівлі, пояснила юрист "Меморіалу" Ірина Кутилова.
Юрист "Меморіалу" Ірина Путилова пояснює, що без пожежної сигналізації будівля, в якому знаходиться офіс організації, згідно із законом фактично непридатна. За її словами, силовики припустили, що частина пожежної сигналізації є відеореєстратором.
Наслідком цього може стати опечатування офісу через порушення протипожежних норм.
Поліцейські покинули офіс "Меморіалу". Вони вилучили пожежну сигналізацію і скопіювали відео з камер спостереження. Співробітникам дозволили вийти. Всередину будівлі пустили журналістів.
Зауважимо, що раніше 14 жовтня поліцейські приїхали в московський офіс "Меморіалу" за викликом самих співробітників організації. Ті звернулися в поліцію через те, що в них під час показу фільму "Гарет Джонс" прийшли кілька десятків людей в масках, а також знімальна група проурядового телеканалу. Люди в масках вийшли на сцену біля кіноекрана і стали скандувати "Фашисти", "Ганьба" і "Не забудемо, не пробачимо".
Основна частина увірвалися встигла піти з офісу "Меморіалу" до приїзду поліції. Силовики забрали кілька людей. Тих, хто залишився вони закрили в офісі. Глядачам роздали анкети для внесення персональних даних і стали питати, як вони опинилися на показі і судимі вони. Коли глядачі дали пояснення, їх відпустили.
Зауважимо, що "Меморіал" визнаний в Росії іноземним агентом. Це — міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство — неурядова організація, основним завданням якої спочатку було дослідження політичних репресій в СРСР.
Фільм "Гарет Джонс" знятий в 2019 році. Він розповідає історію британського журналіста, який в 1933 році став очевидцем Голодомору в Україні.
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