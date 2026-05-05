Муха вишнева — шкідник, через якого з’являються черви у плодах. Найбільшої шкоди завдають не дорослі комахи, а їхні личинки. Самки відкладають яйця в плодах, а після вилуплення личинка заривається в м’якуш ягоди.

Чим і коли обробити вишню, аби захистити її плоди від личинок, повідомив ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Личинки, які харчувалися вишневими деревами попереднього сезону, ховаються у ґрунті під кроною дерева та зимують. Навесні, коли земля прогрівається, шкідник завершує свій розвиток і готується до появи дорослої мухи.

Саме у травні, коли стає досить тепло, розпочинається пік активності мухи вишневої. Середньопізні та пізні сорти дерев більш вразливі, оскільки їхні плоди дозрівають, коли популяція шкідника досягає свого піку. Зовні заражена вишня може довго здаватися здоровою, але лише після появи дозрілих плодів можна виявити білуваті личинки, розм’якшену м’якоть та потемніння навколо кісточки.

Як обробляти дерево

Травнева обробка полягає у фізичному блокуванні шляху насіннєвої мухи від ґрунту до плодів. Під крону вишневого дерева слід покласти агроволокно або інший матеріал, щоб перешкодити вильоту дорослих мух, що зимували у землі.

Таке укриття повинно покривати всю площу під деревом. Матеріал слід добре обтяжити по краях, щоб запобігти бобовому вильоту комах. Агроволокно варто залишати щонайменше до кінця червня, коли активність шкідників поступово знижується.

Окрім того, можна обприскати дерево відваром полину. Він відлякуватиме дорослих мух і буде запобігати тому, аби вони відкладали яйця.

Для його приготування потрібно близько 1 кг або 100 г сушеної трави та 2 літри води.

Приготування:

залийте полин водою та дайте настоятися протягом ночі;

потім проваріть його близько години;

після цього процідіть насті розведіть його у 10 літрах води.

Обприскування варто робити кожні 7-10 днів. Ретельно покривайте розчином крону дерева, особливо молоді плоди та листя. Найкраще обприскувати ввечері.

