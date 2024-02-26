"Зробити все можливе і неможливе": посол України оголосив вимогу до Польщі через знищення зерна

Дипломат наголосив, що "винуватці такого варварства завдають шкоди не лише Україні, але й Польщі".
Посол Василь Зварич закликав польську владу та поліцію покарати винних у псуванні українського зерна, що сталось напередодні неподалік від Ґданська.
Про це український дипломат написав у Мережі.
Зварич наголосив, що "винуватці такого варварства завдають шкоди не лише Україні, але й Польщі".
"Звертаємося до польської влади та поліції з проханням зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", – йдеться у заяві посла.
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Нагадаємо, в ніч проти 25 лютого в Польщі невідомі висипали близько 180 т української кукурудзи з восьми пів вагонів. Інцидент стався за 150 км від порту Ґданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі країни.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна!!!
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