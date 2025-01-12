“Зробив ставку на Москву”: Зеленський різко прокоментував дії Фіцо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нахабно відмовився від пропозиції адаптувати країну до відсутності транзиту російського газу і вдається до брехні.

Про це він написав на платформі Х.

“Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо нарешті повернувся з відпустки в розкішному готелі у В’єтнамі і зараз перебуває в Братиславі. Особисто для нього це, мабуть, складно — перейти від життя в розкоші до спроби виправити власні помилки. Для Фіцо було очевидною помилкою вважати, що його тіньові схеми з Москвою можуть тривати нескінченно”, - наголосив український президент.

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Зеленський запевняє, що український уряд запропонував “допомогу народу Словаччини в його адаптації до відсутності транзиту російського газу, але Фіцо нахабно відмовився”.

“Багато хто в Європі попереджав його, що нічого не робити і чекати — не варіант. Тепер він вдається до піару, брехні та гучних звинувачень, щоб перекласти провину з себе на когось іншого. Але справжня проблема полягає в тому, що він зробив ставку на Москву, а не на власну країну, не на об’єднану Європу і тим більше не на здоровий глузд. Від самого початку це була програшна ставка”, - заявив він.

Президент Зеленський висловив сподівання, що подальша диверсифікація джерел енергопостачання в Європі, співпраця з Єврокомісією та реалізація політики президента Трампа щодо збільшення поставок американського газу на континент допоможуть “вирішити виклики, викликані недалекоглядністю окремих європейських діячів”.

Як повідомлялося раніше, на початку січня біля будинку уряду Словаччини в Братиславі відбулася багатолюдна демонстрація проти політики чинного прем’єр-міністра Роберта Фіцо, якого засуджують за його зустріч із воєнним злочинцем, президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Прем’єр-міністра Фіцо на час проведення акції у будівлі уряду не було. За інформацією словацьких ЗМІ, він перебував у В’єтнамі, де зупинився в п'ятизірковому готелі Capella Hanoi, мабуть, у найрозкішнішому номері під назвою Grand Opera Madam Butterfly. Одна ніч там коштує близько 6 тисяч євро.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

Після цього прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

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