Зростання ескалації конфлікту з РФ та заяви Байдена: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент України Володимир Зеленський має самостійно ухвалити рішення, чи варто летіти у період викликів на Мюнхенську конференцію. Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден. Читати далі –>
- У п'ятницю, 18 лютого, Джо Байден вдруге за тиждень виступив зі зверненням щодо ситуації навколо України через ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації. ТСН.ua. зібрав головні тези із промови американського лідера, озвучені у Білому домі. Читати далі –>
- Для того, щоб запобігти подальшій ескалації ситуації навколо України, Захід має продемонструвати цілковиту солідарність. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон Читати далі –>
- Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військових. Читати далі –>
- Росія має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ Читати далі –>