"Зростає щодня": ексдепутат Держдуми висловився про ймовірність заколоту в РФ та небезпеки для Путіна

"Зростає щодня": ексдепутат Держдуми висловився про ймовірність заколоту в РФ та небезпеки для Путіна

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, заявив про щоденне зростання ймовірності заколоту в РФ. Водночас зростає й особиста небезпека для президента Володимира Путіна.

За словами політика, більшість в оточенні Путіна хотіла б завершити війну проти України з мінімальними втратами для Росії та відновити хоча б якісь зв’язки із Заходом.

Про це Пономарьов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Зараз немає (більш – ред.) опозиційно налаштованого кола всередині російського суспільства, ніж російський уряд. Вони там на 100% у шоці від того, що відбувається з війною, не згодні з цим, але не можуть нічого зробити. Вони не розуміють, що їм зараз вдіяти. (Їм кажуть – ред.), що це не їхня справа, що це рішення великого вождя. Тобто вони просто сидять тихо і все", – розповів ексдепутат.

Він додав, що "ймовірність якогось заколоту і особистої небезпеки для Путіна зростає щодня. Але ще немає певного тригера, який би змусив людей діяти".

"Їм зараз страшніше щось зробити проти Путіна, ніж залишатися такими, які вони є. Я вважаю, що з плином часу це змінюватиметься, тому що там і населення дуже незадоволене, і тиск Заходу зростатиме", – розповів Пономарьов.

Він також зазначив, що через пів року бути з головою Кремля буде небезпечніше, ніж бути проти нього.

Після цього, на думку опозиціонера, ймовірність заколоту буде дуже великою, проте він буде неможливим без тиску знизу – з боку російського народу.

Нагадаємо, західна розвідка повідомила, що Путін досі вірить у свій успіх, а також назвала можливі сценарії розвитку війни в Україні.

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