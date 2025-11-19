ТСН у соціальних мережах

Політика
1073
3 хв

Зрив зустрічі в Анкарі: Зеленський відмовився обговорювати план Трампа щодо здачі Донбасу

Посередницькі зусилля Катару й Туреччини в мирному плані Трампа зіткнулися з опором української сторони через незгоду Зеленського поступатися агресорові територіями.

Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © скрін з відео

Розробка нового мирного плану з 28 пунктів президента США Дональда Трампа щодо завкінчення війни в Україні супроводжується активною міжнародною посередницькою роботою, до якої залучені Туреччина та Катар. Проте попри інтенсивні закулісні переговори ініціатива зіткнулася з опозицією з боку Києва, що призвело до відкладення ключової тристоронньої зустрічі в Туреччині.

Про це пише Axios з посиланням на американські джерела, обізнані з ситуацією та деталями документа.

Закулісні переговори

Деталі мирного плану Трампа передбачають значні територіальні поступки України в обмін на американські гарантії безпеки. Щоб допомогти просунути цю ініціативу, до роботи активно долучилися дві ключові країни: Катар і Туреччина.

Видання зазначає, що обидві країни, які раніше брали участь у посередництві для завершення війни в Газі, тепер допомагають у врегулюванні конфлікту в Україні.

«Катарське та турецьке посередництво допомогло завершити війну в Газі і може допомогти завершити війну в Україні», — заявило одне з джерел.

Для координації роботи представник Трампа Стів Віткофф провів переговори як із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим, так і з радником Зеленського з питань національної безпеки Рустемом Умєровим. Повідомляється, що представник Катару також брав участь у переговорах Віткоффа з Умєровим минулими вихідними.

Зрив зустрічі в Анкарі

Попри досягнуті «порозуміння» під час розмов з Умєровим президент України Володимир Зеленський виявився незадоволений основними положеннями плану, що призвело до дипломатичної напруженості.

Американський чиновник повідомив, що Віткофф планував провести тристоронню зустріч в Анкарі (Туреччина) з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Проте зустріч була відкладена.

США вважають, що причиною скасування є те, що президент Зеленський «відходить від досягнутих домовленостей» і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа, натомість він поїхав до Анкари з власним планом, розробленим із європейськими партнерами.

«Ми тепер чекатимемо. М’яч на полі Зеленського», — заявив американський чиновник, додавши, що президент України може приїхати до Вашингтона для обговорення нового американського плану, якщо захоче цього.

Українська сторона своєю чергою підтвердила відкладення зустрічі, але заявила, що причиною є бажання президента Зеленського обговорити цей план у ширшому форматі за участю європейських країн.

Що відомо про мирний план Трампа

За словами американського чиновника, в Білому домі вважають, що «Україна, ймовірно, однаково втратить цю територію, якщо війна триватиме», і тому в інтересах Києва укласти угоду якомога швидше.

Нагадаємо, план Трампа містить такі ключові положення, як значні територіальні поступки, зменшення армії та обмеження на розміщення далекобійної зброї в обмін на незначні поступки з боку Росії та обіцянку США захистити Україну в разі нового нападу Росії.

Раніше видання Axios також повідомило, що Білий дім у секретному режимі розробляє план закінчення війни в Україні за участю Росії. Документ містить 28 пунктів і вже обговорюється на дипломатичному рівні між Вашингтоном, Москвою та Києвом.

