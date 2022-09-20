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"ЗСУ не виправдали очікування Вашингтона": яку дезінформацію поширювали 19 вересня окупанти

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"ЗСУ не виправдали очікування Вашингтона": яку дезінформацію поширювали 19 вересня окупанти

Фото: pixabay.com

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 19 вересня 2022 окупанти поширили три дезінформації.

Про це йдеться у їхньому Telegram.

  • Дезінформація

Глава Держдуми РФ Володимир Володін заявив: «ЗСУ під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона та Брюсселя. Зеленський обіцяв перемогу. Результат розчарував Захід. [Водночас] американці та європейці… не готові платити за політику війни на користь олігархів та нацистів. Зрозуміли, що перемоги із Зеленським не буде. А за поразку відповідати не хочуть».

  • Дезінформація

Реагуючи на заяву В.Зеленського про злочини РФ в Ізюмі, речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив: «це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії».

  • Дезінформація

Керівник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ І.Кірілов заявив: «непереконливо виглядали пояснення США та України щодо … дотримання етичних норм під час досліджень на військовослужбовцях, малозабезпечених громадянах та пацієнтах психлікарень».

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
154
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