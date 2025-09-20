ЗСУ треба йти на Москву: Ющенко про те, чому кордони 1991-го не захистять Україну

Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко висловив сміливу та сенсаційну думку щодо завершення війни. На його переконання, повернення до кордонів 1991 року не є справжньою перемогою, а повна безпека України та світу залежить від ліквідації путінського режиму.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Апостроф».

Чому кордони 1991 року — це недостатньо

Під час розмови Віктор Ющенко категорично не погодився з думкою, що звільнення українських територій є фінальною крапкою у війні.

«Хтось каже: давайте до хутора Михайлівського. А я кажу — і все? І ви рахуєте, якщо виходити на кордон 91 року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги? Ви лукавите», — наголосив експрезидент.

На пряме запитання інтерв’юера: «На Москву?», Ющенко рішуче відповів: «На Москву». Ця заява підкреслює його позицію, що корінь загрози не лише у територіальних претензіях, а у самому існуванні агресивного режиму.

Ющенко переконаний, що путінський режим становить загрозу не лише для України, а й для кожного вільного народу. За його словами, «ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може жити спокійно у сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим».

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа генерал Кіт Келлог порівняв російську агресію з діями Гітлера і заявив, що якщо РФ завоює Україну, вона точно перейде до нападу на одну з країн НАТО.

Келлог заявив, що на Путіна і Росію слід дивитися як на «експансіоністську державу». На його думку, російський диктатор прагне відновити Російську імперію, і якщо йому «дати дюйм, він забере милю».

Спецпредставник Трампа зазначив, що Україна, можливо, буде змушена визнати окупацію територій на короткий термін, але в довгостроковій перспективі їх можна буде повернути. Він назвав це «довгостроковою грою».

Він також вважає, що агресивним заявам Путіна про свою потужну ядерну державу слід протистояти, а не уникати їх.