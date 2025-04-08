ЗСУ в Бєлгородській області: експерт назвав головне завдання операції

ЗСУ. / © Associated Press

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Лінії державного кордону в районі Сумської та Харківської областей не існує з 2022 року - відколи РФ почала знищувати всі населені пункти у 5-кілометровій зоні. Дії ЗСУ на Бєлгородщині зосереджені на тому, щоб знівелювати ймовірність ворожого наступу.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі на Радіо NV.

"Є наш плацдарм у Курській області. Він розташований від Новенького та Басівки приблизно в 7-8 кілометрах. Між Басівкою та наших плацдармом йде траса Суми-Суджа. По ній раніше йшло все постачання на наш плацдарм. Ворог зміг зайти в Новеньке. Там йде річка і вздовж неї йде лісосмуга. Ворог заходив до Новенького. де вздовж лісосмуги та річки й може доходити до Басівки", – сказав Нарожний.

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З його слів, Новеньке повністю знищене росіянами. У цьому населеному пункті знайти цілий будинок нереально. Коли немає будинків – немає де закріпитися, наголосив експерт.

Тим часом Басівка відносно цілий населений пункт. Росіяни намагаються там закріпитися. Втім, за словами експерта, Сили оборони постійно контролюють цю ділянку і не дають ворогу здійснити своїх планів.

Коментуючи ситуацію в Бєлгородській та Брянській областях, Нарожний щазначив, що найбільша загроза весняно-літньої кампанії РФ націлена на Сумщину та Харківщину. А тому дії Сил оборони на території Росії пов’язані зі спробою зруйнувати плани окупантів.

"Все робиться для того, щоб знищити можливість цього наступу. Знищуються мости, переправи. У Бєлгородській області 2-3 села під контролем України. Але цього достатньо, щоб там розмістити розвідників, групи, які працюють далекобійними дронами і ріжуть логістику ворога на глибину 20-30 кілометрів. Це означає, що ворогу наблизитися та зробити блискавичний наступ з Бєлгородської області буде майже нереально. Це такі дії профілактичні", – додав Нарожний.

Нагадаємо, армія РФ просувається в Курській та Бєлгородській областях. Також в ISW повідомили, що бої тривають у районі кордону Курщини та Сумщини.

Дата публікації 12:40, 07.04.25 Кількість переглядів 234 Окупанти намагались обійти та ЗСУ їх випередили! Ексклюзив з-під Покровська