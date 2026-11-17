Володимир Путін. / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков пафосно запевнив, що пошкоджений внаслідок атаки ЗСУ Кримський міст відновлять, а й зроблять «кращим за попередній».

Про це він заявив у коментарі одному із кремлівських пропагандистів.

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Пєсков повідомив, що віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін доповів про ситуацію «фюреру» Володимиру Путіну. Втім, про реакцію диктатора промовчав. За словами Пєскова, план відновлення мосту нібито мають намір розробити.

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«Жодних сумнівів немає, що міст буде відновлено, і буде ще кращим за колишній», — самовпевнено заявив речник Кремля.

Атака на Кримський міст — що відомо

Так звана «влада» Криму заявила про удар по Кримському мосту 16 листопада. Цієї ночі у районі переправи знову стались вибухи. Окупаційні чиновники підтвердили повторні удари та повідомили про перекриття руху.

OSINT-аналітики повідомили, що зафіксовано значні руйнування Кримського мосту. Зокрема, арка автомобільної частини переправи впала у воду. Крім того, обвалився проліт проїжджої ділянки.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар Сил оборони по Кримському мосту. Він заявив, що безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину мосту, а ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 — залізничну частину. Завдяки «Фламінго», додав глава держави, військові здійснили кероване ураження.

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Водночас авіаційний експерт Богдан Долінце зауважив, що атака по мосту є результатом складної багатоетапної операції, що поєднала роботу ударних дронів і ракет. З його слів, жоден із цих засобів окремо не зміг би завдати конструкції настільки серйозних руйнувань.

Дата публікації 10:21, 17.11.26 Кількість переглядів 137 Ракети «Фламінго» атакували Кримський міст 17 листопада

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