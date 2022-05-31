ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США: які гаубиці отримає Україна

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США: які гаубиці отримає Україна

Гаубиці є частиною зусиль США разом із партнерами по НАТО та союзниками щодо виявлення та надання Україні додаткових можливостей.

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що @У квітні 2022 року морські піхотинці Корпусу морської піхоти США завантажили M777 буксировані 155-мм гаубиці до C-17 Globemaster III Повітряних Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія. Гаубиці є частиною зусиль США разом із партнерами по НАТО та союзниками щодо виявлення та надання Україні додаткових можливостей", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Мережі активно обговорюють можливий повторний наступ РФ на Київ. Проте, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ.

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