Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США: які гаубиці отримає Україна

Дата публікації
Перегляди
3108
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США: які гаубиці отримає Україна

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Гаубиці є частиною зусиль США разом із партнерами по НАТО та союзниками щодо виявлення та надання Україні додаткових можливостей.

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України у Facebook. 

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що @У квітні 2022 року морські піхотинці Корпусу морської піхоти США завантажили M777 буксировані  155-мм гаубиці до C-17 Globemaster III  Повітряних  Сил США на базі повітряного резерву "Марш", штат Каліфорнія. Гаубиці є частиною зусиль США разом із партнерами по НАТО та союзниками щодо виявлення та надання Україні додаткових можливостей", - йдеться у повідомленні. 

Тим часом у Мережі активно обговорюють можливий повторний наступ РФ на Київ. Проте, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ. 

Читайте також:

Як американські гаубиці змінять хід війни - військовий експерт проаналізував переваги для ЗСУ

Як американські гаубиці змінять хід війни - військовий експерт проаналізував переваги для ЗСУ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація