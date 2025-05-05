ЗСУ, волонтери та ГУР – ті, кому довіряють українці за результатами дослідження

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Такі дані містить дослідження психологічної стійкості, довіри та соціальної згуртованості українців у 2025 році, проведене експертами дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA за участі соціологічної компанії Active Group.

Результати дослідження «Поточний стан соціальної згуртованості в Україні. Довіра, економіка, соціальні настрої» було оприлюднено 29 квітня на форумі «Демократичний тиждень Карпатське море». За його даними, найвищий рівень довіри українці виявляють до ЗСУ (в тому числі Територіальної оборони) та волонтерів, а серед конкретних відомств сил безпеки та оборони України – до Головного управління розвідки.

Як зазначив керівник проєктів ГО «Фонд сприяння демократії», засновник InfoLight.UA Юрій Гончаренко, перше місце ЗСУ зумовлене тим, що українців об’єднує прагнення перемоги або завершення війни на прийнятних умовах. Головними інструментами цього вони бачать ЗСУ, волонтерські організації та ГУР як найбільш ефективну спецслужбу.

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На думку Гончаренка, високе місце ГУР в рейтингу довіри також обумовлено тим, що в боротьбі з російською агресією українська розвідка зарекомендувала себе як одна з найпотужніших структур, що виконує надскладні завдання.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України до 2014 року нараховувало менше 5000 співробітників. Під керівництвом Кирила Буданова воно перетворилося на справжній український Моссад, який “кошмарить” росіян від Далекого Сходу до Африки», – зазначив Гончаренко.

Професійні досягнення українських розвідників високо оцінюються українцями, що і демонструє рейтинг народної довіри.

Дослідження «Поточний стан соціальної згуртованості в Україні. Довіра, економіка, соціальні настрої» охоплювало понад 80 запитань, поділених на сім тематичних блоків, зокрема: психологічна стійкість (Resilience Index), соціальна згуртованість (Cohesion Index), економічна впевненість, інформаційна стійкість, ставлення до оборони та мобілізаційної політики. Дані збиралися у дві хвилі: перша відбулася 4-6 квітня 2025 року (1024 анкети), друга тривала з 17 по 26 квітня (450 анкет).