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ЗСУ взяли в полон військових з Китаю: у США відреагували
Вашингтон наголошує на ролі КНР у підтримці російської агресії.
Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії на фронті в Україні. Вашингтон це стривожило.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – додала вона.
Представниця Держдепу нагадала слова американського президента Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між "цими двома ядерними державами" (Росією та Китаєм _ ред.) "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".
"Я думаю, що це ще мʼяко сказано", - додала Брюс.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох китайських військових. За його словами, “є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Військових КНР у підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє, додав президент.