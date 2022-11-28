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"ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС": які фейки цього тижня поширювала російська пропаганда

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС": які фейки цього тижня поширювала російська пропаганда

Фото: Pexels

Російські окупанти продовжують поширювати маніпуляції та фейки.

Центр протидії дезінформації проінформував про основні фейки, що просували російські ЗМІ цього тижня:

  • Постпред РФ М. Ульянов заявив, що ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС.
  • Українська влада перешкоджає виїзду населення із Запоріжжя. 
  • Якби РФ не розпочала «СВО» з «денацифікації» України, ЗСУ та війська НАТО атакували б РФ першими. 
  • Українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні ЗАЕС.
  • Київ давно записав населення Сходу України до «зрадників і колабораціоністів». 
  • ЗМІ РФ повідомляють, що близько 380 тисяч солдатів України вважають зниклими безвісти.
  • РосЗМІ повідомляють, що мобілізація в Україні майже не торкається західних регіонів. 
  • Влада України намагається продовжити війну за будь-яку ціну та інші нісенітниці. 

Нагадаємо, що раніше окупанти поширювали фейкову інформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит"

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Дата публікації
Перегляди
122
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