"ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС": які фейки цього тижня поширювала російська пропаганда

Російські окупанти продовжують поширювати маніпуляції та фейки.
Центр протидії дезінформації проінформував про основні фейки, що просували російські ЗМІ цього тижня:
- Постпред РФ М. Ульянов заявив, що ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС.
- Українська влада перешкоджає виїзду населення із Запоріжжя.
- Якби РФ не розпочала «СВО» з «денацифікації» України, ЗСУ та війська НАТО атакували б РФ першими.
- Українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні ЗАЕС.
- Київ давно записав населення Сходу України до «зрадників і колабораціоністів».
- ЗМІ РФ повідомляють, що близько 380 тисяч солдатів України вважають зниклими безвісти.
- РосЗМІ повідомляють, що мобілізація в Україні майже не торкається західних регіонів.
- Влада України намагається продовжити війну за будь-яку ціну та інші нісенітниці.
Нагадаємо, що раніше окупанти поширювали фейкову інформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит".
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