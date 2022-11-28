"ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС": які фейки цього тижня поширювала російська пропаганда

Центр протидії дезінформації проінформував про основні фейки, що просували російські ЗМІ цього тижня:

Постпред РФ М. Ульянов заявив, що ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС.

Українська влада перешкоджає виїзду населення із Запоріжжя.

Якби РФ не розпочала «СВО» з «денацифікації» України, ЗСУ та війська НАТО атакували б РФ першими.

Українська артилерія випустила вісім великокаліберних снарядів по промисловій зоні ЗАЕС.

Київ давно записав населення Сходу України до «зрадників і колабораціоністів».

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ЗМІ РФ повідомляють, що близько 380 тисяч солдатів України вважають зниклими безвісти.

РосЗМІ повідомляють, що мобілізація в Україні майже не торкається західних регіонів.

Влада України намагається продовжити війну за будь-яку ціну та інші нісенітниці.

Нагадаємо, що раніше окупанти поширювали фейкову інформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит".

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