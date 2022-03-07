Зупиніть війну: у Вашингтоні тисячі людей вимагали закрити небо над Україною

Головна мета заходу – закликати президента Байдена й інших лідерів визнати, що Україна потребує більше допомоги.

Нова масштабна акція за безполітну зону над Україною, посилення її оборонних можливостей та поглиблення санкцій проти РФ відбулася у столиці США.

На мітинг до Білого дому прийшли тисячі людей, - пише Укрінформ.

"На тлі руйнівних бомбардувань цивільних територій, а також загрози ядерного армагедону на Запорізькій АЕС з боку військ РФ українська громада та небайдужі союзники вимагають збільшити допомогу США для України", - заявили організатори мітингу – УККА, УНІС та United Help Ukraine.

Вони також звернули увагу на посилення гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України й поширюється на інші європейські держави, що потребує нагальної відповіді.

Акція під Білим домом стала продовженням серії маніфестацій, що тривають уже другий тиждень. У неділю люди вийшли з плакатами "Забезпечте безполітну зону!", "Зупиніть війну в Україні!", "Закрийте наше небо!", "Підтримайте Україну!". Охорона Білого дому навіть відкрила доступ мітингувальникам до ближнього периметра з боку Лафаєт-скверу, закритого ще за президентства Трампа.

"Ми стоїмо перед Білим домом щодоби. Це вже буде для нас 11-та акція від початку війни", - зауважив активіст і співорганізатор мітингів Ярослав Гетьман.

Він підкреслив, що головна мета заходу – закликати президента Байдена й інших лідерів визнати, що Україна потребує більше допомоги.

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"Ми вдячні за ту допомогу, яка була надана до цього часу, але ми просимо, щоб усі російські банки були відрізані від системи SWIFT, щоб США припинили купувати нафту в Росії, щоб Європа дала літаки Україні... і щоб закрили небо над Україною, захистили її від ракет, ворожих літаків і бомб", - розповів Гетьман.

Мітинг у Вашингтоні, який пройшов під загальним гаслом «Stand With Ukraine», відбувся на тлі глобального однойменного флешмобу. Учасники акцій у всьому світі вимагають закрити небо над Україною та зробити більше, аби змусити Путіна припинити агресію.