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Зупиніть військову операцію, поверніть війська назад до Росії — генсек ООН звернувся до Путіна

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Зупиніть військову операцію, поверніть війська назад до Росії — генсек ООН звернувся до Путіна

twitter.com/antonioguterres

"Це неприйнятно, але не необоротно", — сказав Гутерреш.

Росії слід припинити військову операцію в Україні та відвести війська, конфлікт все ще звернемо.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише "Інтерфакс".

"Це неприйнятно, але не незворотно. Мій заклик, як і вчора, до президента Путіна: зупиніть військову операцію, поверніть війська назад до Росії", — заявив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що такі односторонні дії безпосередньо суперечать Статуту ООН.

Він зазначив, що ООН збільшує масштаб гуманітарних операцій в Україні та поблизу неї". На найбільш невідкладні гуманітарні операції ООН виділило $30 млн.

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