"Зупинити Путіна": Кулеба закликав світ до нових санкцій проти РФ через нову хвилю агресії

"Зупинити Путіна": Кулеба закликав світ до нових санкцій проти РФ через нову хвилю агресії

В міністерстві закликали дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність України, надаючи зброю та військове обладнання.

Голова МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту до негайної реакції на оголошення президентом Росії Володимиром Путіним початку нової хвилі агресії проти України.

Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій 13 березня.

"Зупинити агресію Володимира Путіна проти України можуть лише об'єднані та рішучі кроки. Наші партнери мають негайно активувати пакет нових санкцій. Ми також закликаємо дружні столиці продовжувати зміцнювати обороноздатність нашої держави, надаючи зброю та військове обладнання", – йдеться в заяві.

У ній також наголошується, що від спільної відповіді залежить не лише безпека українських громадян, а й безпека громадян усієї Європи та майбутнє світового порядку.

"Метою російської наступальної військової операції є знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю… Україна активувала своє право на самозахист відповідно до міжнародного права. Бойовий дух українських військових високий, наші захисники готові дати рішучу відсіч державі-агресору і будуть усіма силами захищати українську землю", – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що 13 березня Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що переломним моментом для НАТО може стати застосування Путіним хімічної зброї в Україні. Такі дії РФ можуть спонукати Альянс переглянути своє рішення не втручатися у конфлікт у воєнному плані.

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