Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" не впливає на забезпечення ЄС газом – Єврокомісія

Немає жодної країни ЄС, яка повністю залежала б від єдиного джерела газу.

Офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що призупинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" не матиме жодних наслідків для забезпечення газом Євросоюзу.

Про це Макфі сказав на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 22 лютого.

"Північний потік-2" поки що не працює. Він поки що не постачає енергію. Відповідь про наслідки (призупинення сертифікації – ред.) дуже проста: наразі немає жодних змін ситуації", ­– сказав представник Єврокомісії.

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Він також прокоментував питання газопостачання Євросоюзу в разі, якщо Росія у відповідь на санкції ЄС перекриє або скоротить постачання газу. Так, Макфі з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн нагадав про підготовку Брюсселя до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, він відзначив переговори голови Єврокомісії з різними міжнародними партнерами-постачальниками газу та контакти ЄК із країнами-великими споживачами газу щодо перекуповування партій енергоносія.

За словами Макфі, тепер немає жодної країни ЄС, яка повністю залежала б від єдиного джерела газу. Є також домовленість членів ЄС про взаємне солідарне постачання газу в разі такої потреби.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц розпорядився зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

В МЗС України привітали зупинку сертифікації газопроводу.

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