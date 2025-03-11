Зупинка військової допомоги США: експерт назвав загрозу для всієї Європи

Рішення США припинити військову допомогу Україні може мати серйозні наслідки не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.

Про це заявив директор Defense Express Сергій Згурець у коментарі для УНІАН.

За його словами, такі дії ставлять під сумнів стратегію США щодо безпеки європейських країн. Зокрема, існує ризик, що у разі загострення ситуації в Європі Вашингтон може також зупинити постачання озброєння та логістичну підтримку європейських армій.

“Рішення абсолютно нелегітимне. Воно руйнує не лише правові та політичні домовленості між Україною і США, а й підриває довіру між Європою та Америкою,” – зазначив експерт.

Окрім цього, Згурець звернув увагу на блокування доступу України до розвідданих. Він наголосив, що це ще один приклад того, наскільки залежною є Україна від “ручного управління” зі США. Водночас він припустив, що передача розвідувальних даних може бути відновлена найближчим часом.

Попри труднощі, Україна продовжує розвивати власний оборонний потенціал. Як приклад, Згурець навів виробництво дронів для сухопутних, морських і повітряних операцій, а також успіх української САУ “Богдана”, яких за минулий рік було випущено 154 одиниці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження з 12 березня нових мит на канадську сталь та алюміній, які сягнуть 50%. Також він пригрозив підвищенням тарифів на імпорт автомобілів з Канади, що може завдати серйозного удару по її автопромисловості.

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