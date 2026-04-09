ТСН у соціальних мережах

Зупинка ЦЗФ «Червоноградська» негативно вплине на підготовку до ОЗП: нардеп вимагає втручання Міненерго

Ситуація довкола Центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ) «Червоноградська» залишається неврегульованою та створює ризики для стабільної роботи державних шахт і підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років.

Про це заявив народний депутат, член профільного енергетичного комітету Михайло Бондар.

За його словами, відповідно до отриманої відповіді Міністерства енергетики, підприємство перебуває у процедурі санації, супроводжується судовими процесами та змінами керуючих, водночас держава фактично не здійснює прямого управління цим активом.

«Підприємство, яке є критично важливим для роботи шахт Львівсько-Волинського басейну, перебуває у процедурі санації, із судовими процесами та змінами керуючих. При цьому міністерство прямо зазначає, що не здійснює управління цим активом і не має повної інформації навіть щодо фінансового стану», — зазначив Бондар.

Він підкреслив, що ситуація виглядає значно глибшою і небезпечнішою, оскільки ключове підприємство фактично опинилося поза системним державним контролем, що впливає на всю виробничу ланку.

За його словами, без стабільної роботи фабрики державні шахти не можуть функціонувати у повноцінному режимі.

«Без цієї фабрики державні шахти не можуть працювати в нормальному режимі. Відповідно — це впливає і на видобуток, і на реалізацію вугілля, і на виплату заробітної плати шахтарям», — наголосив народний депутат.

Бондар також звернув увагу, що ситуація безпосередньо пов’язана з підготовкою до наступного опалювального сезону.

«Ми вже зараз маємо готуватись до опалювального сезону 2026–2027 років. І роль вугільної галузі в цьому процесі ніхто не відміняв. Тому питання управління такими об’єктами не може залишатись у підвішеному стані», — зазначив він.

На його думку, Міністерство енергетики має активніше долучитися до врегулювання ситуації.

«Міністерство енергетики має включитися активніше. Не стояти осторонь, а шукати механізми впливу — в межах закону, через судові процедури, через взаємодію з іншими органами», — підкреслив Бондар.

Він наголосив на необхідності відновлення прозорого управління підприємством та недопущення неформального впливу.

«Потрібно навести порядок у питаннях управління, забезпечити прозорість процесів, відновити нормальну роботу підприємства і не допустити ситуацій, коли хтось впливає на стратегічні об’єкти поза державою», — заявив він.

Народний депутат додав, що за тиждень планує винести це питання на розгляд профільного підкомітету.

Нагадаємо, експерти та представники галузевих профспілок зазначають, що подальша невизначеність у статусі управління ЦЗФ «Червоноградська» може призвести до поглиблення кризи у вугільному секторі та ускладнити підготовку енергетики до зими.

