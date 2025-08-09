Зупинити "обмін територіями": Зеленський покладається на Європу, щоб переконати Трампа - FT

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Під час зустрічі офіційних осіб США, Європи та України, яка відбулася у Лондоні в суботу, 9 серпня, до представників команди американського президента Дональда Трампа намагалися донести пропозицію застосувати більш «раціональний» підхід до максималістських вимог президента РФ Володимира Путіна, які він висунув для припинення війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, існує особливе занепокоєння, що Трамп може прагнути швидкого вирішення війни, пропонуючи Путіну територіальні поступки, легітимізуючи незаконну анексію Криму та окупацію величезних частин чотирьох регіонів України: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомив Financial Times один з європейських урядовців, на саміті в Лондоні європейські столиці спробують з’ясувати, «наскільки рішуче» адміністрація США налаштована укласти угоду з Путіним і чи усвідомлює вона наслідки будь-яких територіальних поступок Росії.

За словами джерела, в адміністрації Трампа висунули суперечливі сценарії переговорів, причому розбіжності були в тому, що доносили державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець США Стів Віткофф і навіть сам Дональд Трамп.

Високопосадовці України повідомили Financial Times, що російська пропозиція включала заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться відступити з частин східної Донецької та Луганської областей, які він все ще контролював.

За словами чиновників, предметом обговорення можуть бути ділянки землі, контрольовані російськими військами в Херсонській та Запорізькій областях, а також невеликі території в Сумській та Харківській областях.

Така ситуація викликає занепокоєння, оскільки Україна витратила останні кілька років на зміцнення великих міст у Донецькій області, від яких, як повідомляється, вимагає відмовитися Москва. Понад 120 000 людей досі проживають у Краматорську та Слов’янську — двох головних містах контрольованої Україною частини Донецької області.

«Якщо Україна поступиться територією без поступок чи гарантій, що мають юридичну силу, Росія потім захопить укріплені оборонні лінії безкоштовно. З цієї позиції Москва безкарно відновлюватиме воєнні дії», — написав на X колишній український офіцер, який керує аналітичною групою Frontelligence Insight.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 9 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що радники з нацбезпеки європейських держав та України на зустрічі в Лондоні передали свою узгоджену пропозицію американській стороні для майбутніх переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».