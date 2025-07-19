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Журналісти викрили черговий фейк, спрямований проти Буданова
Чергову спробу поширення дезінформації, спрямованої на дискредитацію начальника ГУР Кирила Буданова, викрила редакція інформаційного порталу «СтопКор». Атака була спрямована на його дружину.
17 липня на електронну пошту редакції «СтопКор» надійшов лист, у якому йшлося про нібито панамське посвідчення особи Маріанни Буданової. За словами авторки листа, документ начебто опинився у її «шкільної подруги», яка працює в Панамі у сфері прокату автомобілів.
«Відправниця намагалась створити враження достовірності, детально описуючи обставини отримання інформації. До листа було додано знімок, на якому було сфотографовано нібито панамське посвідчення особи з іменем Маріанни Буданової», – пише видання.
За результатами ретельного дослідження, проведеного OSINT-аналітиками та технічними фахівцями «СтопКору» виявилось, що фотографію було згенеровано в той день, коли надійшов лист – 17 липня 2025 року о 17:26. А електронна пошта, з якої надійшло повідомлення, виявилася одноразовою.
Перевірка тексту повідомлення за допомогою програми JustDone показала, що 91% змісту ймовірно згенеровано штучним інтелектом. Отже, виявлені факти можна розглядати як свідчення планованої дезінформаційної атаки.
Як зазначили у редакції, теми «шляхів відступу» та закордонного громадянства є типовою тактикою російської пропаганди, спрямованою на формування образу «зрадливої еліти».
Нагадаємо, у листопаді 2023 року дружина Кирила Буданова пережила отруєння важкими металами – отруту додали в їжу. Через це Маріанна Буданова перебувала у лікарні. Отруєння також підтвердилося ще в кількох співробітників ГУР.
Також на початку липня цього року на The Economist вийшла стаття, у якій йдеться про численні спроби Офісу президента звільнити начальника ГУР.
https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty