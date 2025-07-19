Журналісти викрили черговий фейк, спрямований проти Буданова

© Associated Press

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17 липня на електронну пошту редакції «СтопКор» надійшов лист, у якому йшлося про нібито панамське посвідчення особи Маріанни Буданової. За словами авторки листа, документ начебто опинився у її «шкільної подруги», яка працює в Панамі у сфері прокату автомобілів.

«Відправниця намагалась створити враження достовірності, детально описуючи обставини отримання інформації. До листа було додано знімок, на якому було сфотографовано нібито панамське посвідчення особи з іменем Маріанни Буданової», – пише видання.

За результатами ретельного дослідження, проведеного OSINT-аналітиками та технічними фахівцями «СтопКору» виявилось, що фотографію було згенеровано в той день, коли надійшов лист – 17 липня 2025 року о 17:26. А електронна пошта, з якої надійшло повідомлення, виявилася одноразовою.

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Перевірка тексту повідомлення за допомогою програми JustDone показала, що 91% змісту ймовірно згенеровано штучним інтелектом. Отже, виявлені факти можна розглядати як свідчення планованої дезінформаційної атаки.

Як зазначили у редакції, теми «шляхів відступу» та закордонного громадянства є типовою тактикою російської пропаганди, спрямованою на формування образу «зрадливої еліти».

Нагадаємо, у листопаді 2023 року дружина Кирила Буданова пережила отруєння важкими металами – отруту додали в їжу. Через це Маріанна Буданова перебувала у лікарні. Отруєння також підтвердилося ще в кількох співробітників ГУР.

Також на початку липня цього року на The Economist вийшла стаття, у якій йдеться про численні спроби Офісу президента звільнити начальника ГУР.



https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty

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