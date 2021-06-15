Зустріч Байдена і Путіна триватиме до 5 годин, першим пресконференцію дасть президент РФ

У Білому домі розкрили деталі завтрашнього саміту.

Спочатку на женевську віллу Ла Гранж приїде Путін, а потім Байден. Планується як мінімум дві зустрічі: одна за участю президентів і глав зовнішньополітичних відомств, друга - розширені делегації.

Про це повідомила кореспондентка CNN Кейтлен Коллінз.

"Зустріч Байдена і Путіна може тривати чотири або п'ять годин. Після неї спочатку проведуть прес-конференцію Путіна, а потім Байдена", - написала Коллінз на сторінці у Twitter.

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Також за її словами, після зустрічі президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним саме російський президент першим дасть пресконференцію.

Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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