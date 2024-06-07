Зустріч Байдена і Зеленського: нардеп зауважив несподіванку в українській делегації (фото)

Замість очільника МЗС на зустрічі в Парижі була віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом у Парижі в складі української делегації був відсутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На це звернув увагу в своєму дописі в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідні фото.

Як засвідчують опубліковані кадри, поруч із Зеленським, як завжди, сидить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Наступним зазвичай сидить Кулеба. Але на цей раз ми бачимо там віце-премʼєра/міністра економіки Юлію Свириденко. Далі міністр стратегічних галузей промисловості Камишин. Далі заступник Єрмака Жовква. А Кулеби взагалі немає. Він в Києві, сьогодні був в Раді на годині запитань до уряду”, - зауважив Гончаренко.

Українська делегація у Парижі на зустрічі Зеленського і Байдена / Фото: Telegram/Олексій Гончаренко

За його словами, існує версія, що Юлія Свириденко “мітить в премʼєри”, а Кулеба, за його словами, схоже, “потрапив у немилість”.

"Якщо ви думаєте, що це не важливо, хто біля кого сидить (особливо на таких високих зустрічах як з Байденом), то ви дуже помиляєтесь. Це протокол, а ще це символізує прихильність чи неприхильність. А ще про інституції”, - наголосив нардеп.

Гончаренко зазначив, що розташування американських чиновників відповідає політичній традиції: поруч з Байденом сидить держсекретар (фактично міністр закордонних справ) Ентоні Блінкен, а за ним очільник Пентагону Ллойд Остін.

Американська делегація у Парижі на зустрічі Зеленського і Байдена / Фото: Telegram/Олексій Гончаренко

“Тут все чітко, як і повинно бути. А ось до наших "розміщень" є питання”, - підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер попросив вибачення за місяці затримки з допомогою Україні та оголосив новий пакет фінансової допомоги на суму 225 млн доларів.

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