Зустріч Байдена та Путіна на G20: США роблять усе, щоб цього не сталося навіть у коридорі чи на фото

Байден і Путін можуть у якийсь момент відвідати те саме велике пленарне засідання, але США намагаються цьому запобігти.

Чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі президента Джо Байдена з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Politico.

Байден заявив минулого тижня, що готовий обговорити з Путіним на саміті долю американської баскетболістки Брітні Грінер. Проте американські чиновники кажуть, що зараз не ведуться перемовини з Кремлем про те, щоб укласти якусь угоду. І навряд чи це зміниться.

Офіційні особи США припускають, що Байден і Путін можуть у якийсь момент відвідати те саме велике пленарне засідання. Тож їхні шляхи можуть перетнутися. Американські чиновники виключили офіційну зустріч і роблять кроки, щоб запобігти зустрічі лідерів обох держав навіть у коридорі чи на груповому фото.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він думає, що він вбивця, він думає, що він ввоєнний злочинець. Зазвичай із вбивцями та воєнними злочинцями не зустрічаються", – сказав експосол США в Україні Вільям Тейлор.

Нагадаємо, саміт G-20 відбудеться у листопаді на Балі. Голова МЗС Індонезії Ретно Марсуді анонсувала, що участь у саміті "Великої двадцятки" візьмуть зокрема Путін та президент України Володимир Зеленський.

В МЗС Росії повідомили про згоду очільника Кремля відвідати саміт G-20, а от у Зеленського поки не підтвердили і не спростували його візиту.

Щодо можливої зустрічі Путіна з Байденом на саміті, то американський лідер заявляв раніше, що не бачить у цьому сенсу та вагомих причин.

Репетиція G20 з Путіним і Зеленським: в Індонезії стартував саміт прем'єрів

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