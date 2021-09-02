Зустріч Байдена й Зеленського та туризм в Європі під час пандемії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США можуть використовувати санкції загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік-2". Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський під час короткого брифінгу в Українському домі у Вашингтоні розповів подробиці спілкування з американським колегою Джо Байденом. Читати далі –>
- Український президент передав Байдену пропозиції щодо формату переговорів про мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту у відповідь до України. Читати далі –>
- Європа відкрита - для здорових і вакцинованих. Тепер мандрівники з України можуть відвідати 35 європейських країн. Читати далі –>