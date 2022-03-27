Зустріч Байдена з українцями і гуманітарна допомога: МЗС прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті

Зустріч Байдена з українцями і гуманітарна допомога: МЗС прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті

Британія, Греція, Словаччина та Швейцарія надасть Україні допомогу.

У Варшаві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, сторони обговорили "не лише тактичні, а і системні стратегічні рішення, які допоможуть зміцнити глобальний фронт стримування РФ".

У МЗС також прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті.

Підтримка світу

Президент США Джо Байден у Польщі зустрівся з українцями, які були вимушені покинути домівки через війну РФ, а також оголосив про нову фінансову допомогу.

У Варшаві понад 4 000 людей провели флешмоб Stop promising, start acting! задля привернення уваги до жертв серед українського цивільного населення та нагальності негайного закриття українського неба.

Ізоляція Росії

Очільниця МВС Литви Агне Білотайте закликала виключити Росію та Білорусь з Інтерполу.

Українська громада у Нью-Йорку провела акцію протесту біля штаб-квартири американської компанії Colgate-Palmolive, вимагаючи припинити співпрацю з РФ.

Європейська організація з ядерних досліджень оголосила про зупинення співпраці з Росією та Білоруссю.

Велика Британія запровадила санкції проти російської оборонної компанії "Кронштадт", яка є основним виробником дронів та безпілотників "Оріон".

Компанія з виробництва програмного забезпечення Terrasoft йде з ринків Росії та Білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.

У РФ відімкнули софт Parimatch Tech і заборонили використовувати в бренд Parimatch у будь-який спосіб.

Відповідальність Росії за злочини в Україні

Ірландія приєдналася до Групи друзів підзвітності, яка об’єднує країни, що вимагають відповідальності за злочини РФ в Україні.

Гуманітарна допомога

Велика Британія відправить гуманітарну допомогу до України на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Греція направила до України 75 тонн гуманітарної допомоги, яка надійде до Рівного та Хмельницького.

Нацбанк Словаччини відправив 2 броньованих автомобілі для Нацбанку України.

Швейцарія відправила черговий вантаж гуманітарної допомоги: 15 тонн медичних препаратів та 40 тонн продовольства.

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