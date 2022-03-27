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Зустріч Байдена з українцями і гуманітарна допомога: МЗС прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті

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Зустріч Байдена з українцями і гуманітарна допомога: МЗС прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті

УНІАН

Британія, Греція, Словаччина та Швейцарія надасть Україні допомогу.

У Варшаві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

За словами Кулеби, сторони обговорили "не лише тактичні, а і системні стратегічні рішення, які допоможуть зміцнити глобальний фронт стримування РФ".

У МЗС також прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті.

Підтримка світу

Президент США Джо Байден у Польщі зустрівся з українцями, які були вимушені покинути домівки через війну РФ, а також оголосив про нову фінансову допомогу.

У Варшаві понад 4 000 людей провели флешмоб Stop promising, start acting! задля привернення уваги до жертв серед українського цивільного населення та нагальності негайного закриття українського неба.

Ізоляція Росії

  • Очільниця МВС Литви Агне Білотайте закликала виключити Росію та Білорусь з Інтерполу.
  • Українська громада у Нью-Йорку провела акцію протесту біля штаб-квартири американської компанії Colgate-Palmolive, вимагаючи припинити співпрацю з РФ.
  • Європейська організація з ядерних досліджень оголосила про зупинення співпраці з Росією та Білоруссю.
  • Велика Британія запровадила санкції проти російської оборонної компанії "Кронштадт", яка є основним виробником дронів та безпілотників "Оріон".
  • Компанія з виробництва програмного забезпечення Terrasoft йде з ринків Росії та Білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.
  • У РФ відімкнули софт Parimatch Tech і заборонили використовувати в бренд Parimatch у будь-який спосіб.

Відповідальність Росії за злочини в Україні

Ірландія приєдналася до Групи друзів підзвітності, яка об’єднує країни, що вимагають відповідальності за злочини РФ в Україні.

Гуманітарна допомога

  • Велика Британія відправить гуманітарну допомогу до України на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів.
  • Греція направила до України 75 тонн гуманітарної допомоги, яка надійде до Рівного та Хмельницького.
  • Нацбанк Словаччини відправив 2 броньованих автомобілі для Нацбанку України.
  • Швейцарія відправила черговий вантаж гуманітарної допомоги: 15 тонн медичних препаратів та 40 тонн продовольства.

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