Зустріч Байдена з українцями і гуманітарна допомога: МЗС прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті

Британія, Греція, Словаччина та Швейцарія надасть Україні допомогу.
У Варшаві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це інформує пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
За словами Кулеби, сторони обговорили "не лише тактичні, а і системні стратегічні рішення, які допоможуть зміцнити глобальний фронт стримування РФ".
У МЗС також прозвітували про перемоги на дипломатичному фронті.
Підтримка світу
Президент США Джо Байден у Польщі зустрівся з українцями, які були вимушені покинути домівки через війну РФ, а також оголосив про нову фінансову допомогу.
У Варшаві понад 4 000 людей провели флешмоб Stop promising, start acting! задля привернення уваги до жертв серед українського цивільного населення та нагальності негайного закриття українського неба.
Ізоляція Росії
- Очільниця МВС Литви Агне Білотайте закликала виключити Росію та Білорусь з Інтерполу.
- Українська громада у Нью-Йорку провела акцію протесту біля штаб-квартири американської компанії Colgate-Palmolive, вимагаючи припинити співпрацю з РФ.
- Європейська організація з ядерних досліджень оголосила про зупинення співпраці з Росією та Білоруссю.
- Велика Британія запровадила санкції проти російської оборонної компанії "Кронштадт", яка є основним виробником дронів та безпілотників "Оріон".
- Компанія з виробництва програмного забезпечення Terrasoft йде з ринків Росії та Білорусі. Компанія вже інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проєкти понад 10 млн грн.
- У РФ відімкнули софт Parimatch Tech і заборонили використовувати в бренд Parimatch у будь-який спосіб.
Відповідальність Росії за злочини в Україні
Ірландія приєдналася до Групи друзів підзвітності, яка об’єднує країни, що вимагають відповідальності за злочини РФ в Україні.
Гуманітарна допомога
- Велика Британія відправить гуманітарну допомогу до України на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів.
- Греція направила до України 75 тонн гуманітарної допомоги, яка надійде до Рівного та Хмельницького.
- Нацбанк Словаччини відправив 2 броньованих автомобілі для Нацбанку України.
- Швейцарія відправила черговий вантаж гуманітарної допомоги: 15 тонн медичних препаратів та 40 тонн продовольства.
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