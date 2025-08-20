"Зустріч була тривалою": Віткофф повідомив, чи готові росіяни до поступок після зустрічі на Алясці

Путін і Трамп на Алясці / © Associated Press

У США заявили, що росіяни майже одразу пішли на поступки під час зустрічі на Алясці. Сторони розглядають мирну угоду, а не договір про припинення вогню.

Про це розповів спецпосланник президента США Стів Віткофф, передають «Новини Live».

За словами посланця, частиною отримання поступок було з’ясування, чи готові росіяни бути більш гнучкими.

«І було зрозуміло, що це важлива розвідінформація, яку нам треба було побачити. Президент розвинув це майже одразу, що й призвело до тривалості зустрічі. Ми були там досить довго, бо дійсно просунулись у напрямку мирної угоди», — сказав він.

Віткофф також пояснив, чому сторони розглядають мирну угоду, а не договір про припинення вогню.

«Мирна угода — це зовсім інше. Вона набагато міцніша. І президент відчув на зустрічі, що є багато передумов для мирної угоди, то чому б не прагнути її? І, звісно, у цьому божевільному світі його за це розкритикували. Я дивився на це, і, чесно кажучи, дивувався», — наголосив Віткофф.

Нагадаємо, російські чиновники переважно відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України в потенційній мирній угоді. Зокрема, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 18 серпня заявила, що Москва категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО.

Західні лідери нагадали, що йдеться про можливі миротворчі сили для забезпечення режиму припинення вогню. Трамп під час зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС заявив, що всі присутні країни підтримують негайне припинення бойових дій, адже слід зупинити нові жертви. На його переконання, стале перемир’я можливе лише після додаткових переговорів.