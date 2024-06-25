Зустріч Дуди і Сі Цзіньпіна: президент Польщі зробив важливу заяву

Польський лідер наголосив, сподівається, що Пекін допоможе знайти рішення для миру в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда під часу зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорили війну в Україні та безпекову ситуацію в Європі.

Про це польський президент заявив під час брифінгу, повідомила його канцелярія.

Дуда наголосив: сподівається на те, що Китай, як велика держава і член Ради Безпеки ООН, допоможе знайти рішення для миру в Україні на принципах міжнародного права. Він додав, що "це має абсолютно фундаментальне значення".

"Усі загрози, які ми - Польща - сприймаємо, наш погляд на ситуацію. А також те, що мир дуже потрібен. Я сподіваюся, що тут Китай підтримає - як світова держава, а також як член Ради Безпеки ООН - прагнення до мирного завершення війни, розв'язаної Росією в Україні", - сказав Дуда.

З його слів, позиція Варшави у тому, що кордони держав ніхто не має права змінювати. Дуда заявив, що необхідно поважати суверенітет та незалежність держав.

"Я тут сьогодні кілька разів наголошував на тому, що ми стоїмо на позиції незмінних кордонів, що кордони не можуть бути змінені силою ні в Європі, ні в будь-яких інших куточках світу", – сказав Дуда.

Також президент Польщі висловив упевненість, що голова КНР має докладну інформацію наразі про "ситуацію в нашій частині Європи, про відносини між країнами, між Росією і сусідніми державами".

Нагадаємо, Китай зробив заяву щодо України після переговорів Сі з Анджеєм Дудою. Зазначається, що позиція КНР щодо "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, отже країна шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

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