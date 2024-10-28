Зустріч генсека ООН з Путіним в Росії: Зеленський прокоментував візит

Президент України Володимир Зеленський назвав "сюрреалізмом" візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до агресорки Росії та участь у саміті БРІКС у Казані.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Times of India.

Зеленський наголосив, що нейтральність у війні Росії проти України фактично означає підтримку дій Росії.

"Щодо генерального секретаря ООН, то я думаю, що це в цілому сюр. Але це не тільки про ООН, це про багато інших країн", з заявив Зеленський.

За словами президента, жодна країна не може залишатися нейтральною під час війни, бо така позиція означає схиляння на бік агресора. Він також наголосив на тому, що держави, які на саміті БРІКС оголосили про свою нейтральність і готовність сприяти врегулюванню конфлікту, виглядають проросійськими. Такі дії, заявив Зеленський, суперечить принципам миру.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Казань в РФ, де відбувався саміт БРІКС. В МЗС України дорікнули політику за такі дії. У відомстві наголошують, що це "тільки шкодить репутації ООН".

Тим часом сам Гутерріш спробував виправдатися за свій візит до Путіна на БРІКС. Мовляв, під час зустрічі з диктатором закликав його до забезпечення справедливого миру в Україні.

Читайте також:

А нічого було кланятися Путіну! Зеленський відхилив візит генсека ООН до Києва!