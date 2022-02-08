Зустріч глави МЗС Німеччини та Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї - CNN

Офіційною причиною скасування зустрічі стала помилка в розкладі.

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з президентом України Володимиром Зеленським була скасована через відмову Німеччини надавати військову допомогу Україні.

Про це з посиланням на джерело, близьке до уряду України, повідомляє CNN.

Як зазначив співрозмовник, зустріч не відбулася нібито через те, що міністр закордонних справ Німеччини не дала відповідь, чи відмовиться Німеччина від трубопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Також зустріч була скасована нібито через відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу.

"Багато хто в Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, скоріше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник.

Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

Нагадаємо:

Офіційною причиною скасування зустрічі стала помилка в розкладі.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив, що Україна і Німеччина вийшли на проєкт рішення щодо постачання озброєнь нашій країні. Тепер наступний крок має зробити німецький уряд.

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