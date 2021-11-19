Зустріч голів Міноборони України та США: що важливого сказав Ллойд Остін про агресію Росії

Зустріч голів Міноборони України та США: що важливого сказав Ллойд Остін про агресію Росії

Київ та Вашингтон поглиблюватимуть співпрацю у Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки та проводитимуть обмін розвідувальними даними.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це інформують пресслужби міністерств оборони України та Сполучених Штатів.

"Сторони обговорили низку питань безпеки, включаючи дестабілізаційні дії Росії в регіоні, і домовилися тісно співпрацювати для просування спільних пріоритетів, визначених у Стратегічній оборонній програмі США та України", — йдеться в повідомленні Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін приймає у Пентагоні міністра оборони України Олександра Резнікова pic.twitter.com/cd96EzhT2z — Голоc Амepики (@chastime) November 18, 2021

Що сказав Ллойд Остін

Очільник Пентагону запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України та заявив, що у Вашингтоні уважно слідкують за пересуванням російських військ біля кордонів нашої держави.

"Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізуючою діяльністю Росії та наше прагнення до більшої прозорості (щодо військових маневрів РФ — Ред.)", — зазначив американський міністр.

За його словами, Київ та Вашингтон поглиблюватимуть співпрацю у Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки та проводитимуть обмін розвідувальними даними.

Остін також закликав Резнікова продовжувати реформи.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо впровадження поглиблених комплексних реформ у її оборонному секторі. Ми знаємо, що це важка робота. Але її виконання є ключем до досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень", — пояснив він.

Що сказав Олексій Резніков

Міністр оборони України відзначив тісну комунікацію оборонних відомств України та США. Він подякував, що США привернули увагу світу до чергових військових маневрів Росії, які можуть нести загрозу Україні.

"Це дає надію, що цивілізований світ об’єднається і зупинить агресора, який використовує як зброю все — від енергетики і кіберпростору до жінок та дітей, і ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч", — заявив Резніков.

Міністр запевнив, що Україна сповнена рішучості розвивати своє партнерство зі Сполученими Штатами, зокрема у сфері протидії російським гібридним атакам.

За його словами, Росія в будь-який момент може вдатися до ескалації.

Резніков сказав, що Україна обговорить зі США, якою повинна бути відповідь на агресивні дії РФ, яка має стати "щепленням від небезпечного вірусу агресії".

The Kremlin has high and thick walls.They don't hear words of concern and calls for dialogue.But they understand the actions.With the US we should to discuss what the answer should be to aggression. This should be a kind of vaccination against the dangerous virus of aggression pic.twitter.com/Obv6pLhKgQ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

"Ми готові захищати свою країну і майбутнє наших дітей. Така можлива ескалація, безумовно, матиме катастрофічні наслідки для всієї Європи", — підсумував він.

Зазначимо, що це перший візит Резнікова до США на посаді міністра оборони.

Раніше очільник Пентагону прокоментував випробування РФ протисупутникової зброї.

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон пояснив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ, а через "прихильність до демократії та свободи".

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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