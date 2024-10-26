Зустріч Гутерреша з Путіним суперечить лінії ООН щодо підтримки МКС – Кислиця

Дипломат навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН і людьми, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.

Візит генсека організації Антоніу Гутерреша до РФ і його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Про це написав постпред України при ООН Сергій Кислиця у соцмережі Х.

Дипломат навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН і людьми, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт — як у випадку з Путіним. Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерреша на посаді Пан Гі Мун у 2013 році.

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У цитованому уривку зазначається, що люди, щодо яких МКС видав ордер, можуть цілеспрямовано добиватися зустрічі з чиновниками ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС і спробувати підірвати його авторитет.

"Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень", — йдеться у фрагменті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь очільника ООН у саміті в Росії.

А нічого було кланятися Путіну! Зеленський відхилив візит генсека ООН до Києва!

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