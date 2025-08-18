Зустріч із Трампом: Bloomberg назвало цілі Зеленського та лідерів ЄС

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський опинився перед вибором: або наразитися на гнів президента США Дональда Трампа, або погодитися на швидкий мир із Росією, що означатиме відмову від частини територій в обмін на нечіткі гарантії безпеки, які не виключають нового вторгнення Кремля у майбутньому.

Про це йдеться у статті видання Bloomberg.

З цією дилемою Зеленський вирушив до Вашингтона на зустріч із очільником Білого дому. Саміт на Алясці між Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним завершився без обговорення припинення вогню, і тепер українському лідеру залишено вкрай мало можливостей для маневру.

Зеленського супроводжуватиме група європейських лідерів, однак їхній вплив має сумнівний вигляд, а єдності в позиціях досі бракувало.

Які цілі ЄС та Зеленського під час зустрічі з Трампом?

Європейська делегація прагнутиме з’ясувати, які гарантії безпеки готові надати США та чи можлива зустріч Зеленського з Путіним за їхнього посередництва. Серед учасників — генсек НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александр Стубб, які мають особисті контакти з Трампом.

За словами обізнаних джерел, для українського лідера важливо не лише уникнути нового конфлікту з американським президентом, але й дізнатися більше про вимоги Москви, визначити часові межі можливої тристоронньої зустрічі та домогтися від США посилення санкцій проти Росії.

Чи вдасться президентові України цього досягти, залежить від того, наскільки Путіну вдалося вплинути на Трампа. Після саміту 15 серпня президент США, схоже, знову зблизився в позиціях із Кремлем, відмовившись від наполягання на негайному припиненні вогню. Замість цього він заявив, що переконуватиме Зеленського швидко погодитися на мирний план.

Нагадаємо, Зеленський зустрінеться з Трампом 18 серпня у Вашингтоні. До них приєднається низка європейських лідерів: очільника Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.

За даними джерел видання BILD, спершу Трамп і Зеленський проведуть переговори тет-а-тет, а після цього до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі.