Зустріч із Трампом на Алясці: у Путіна відповіли, чи будуть якісь "домовленості"
У Москві кажуть, мовляв, Трамп і Путін готові розмовляти.
Кремль нібито не очікує підписання будь-яких документів за підсумками саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Нічого не готувалося і навряд чи тут може бути документ. Але з огляду на те, що буде спільна пресконференція, Путін окреслить коло домовленостей, розуміння, яких їм вдасться досягти", - сказав представник Кремля.
З його слів, під час зустрічі лідерів США і РФ будуть обговорювати питання, "пов’язані з українським врегулюванням". Мовляв, ця "субстанція дуже важка та багатогранна".
"Президенти Путін і Трамп готові розмовляти. Будуть обговорювати найбільш важкі питання", - наголосив Пєсков.
Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерела у Кремлі заявило про те, що сьогодні на Алясці "будуть узгоджені деякі умови". Анонімний співрозмовник агентства заявив, мовляв, "Трампу не можна відмовити, а ми (РФ - Ред.) не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)".
Тим часом The New York Times пише про те, що реальна мета Путіна на саміті з Трампом — не мирна угода щодо України. Переговори на Алясці фактично виводять Путіна з тривалої дипломатичної ізоляції, запровадженої Заходом. Ця зустріч відновлює міжнародний статус Росії, провокує розбіжності в НАТО та відкладає запровадження нових санкцій, якими Трамп нещодавно погрожував.