Зустріч із Трампом: у Путіна кажуть, що інші країни пропонують свої майданчики

У Росії стверджують, що кілька країн запропонували Москві свої майданчики для можливої зустрічі президентів РФ та США Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Ушаков ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів, чи пропонували лідери Угорщини та Словаччини під час нещодавніх контактів з Путіним свої країни як можливі майданчики для зустрічі з Трампом.

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"Я б сказав, як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій щодо цього від різних країн. Я не буду говорити, які це країни, щоб не зумовлювати можливий або неможливий розвиток подій. Але такі пропозиції робилися і робляться", – сказав помічник Путіна.

До слова, 22 грудня Трамп сказав, що чекатиме на зустріч із Путіним, адже той раніше заявляв, що хоче зустрітися з новообраним президентом США "якомога швидше".

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