Зустріч Кім Чен Ина і Путіна: що кремлівський диктатор проситиме в КНДР

Російський президент-диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином проситиме у нього снаряди і боєкомплект для артилерійських систем.

Про це заявив представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє "УНІАН".

На запитання про те, чи є інформація, про які види озброєння президент Путін проситиме під час зустрічі з лідером КНДР, він відповів, що "таке розуміння звичайно є".

"Не всі домовленості обговорені. У більшості випадків те, що просить Росія та на що розраховує російський диктатор і російський режим, не задовольняється навіть тими державами і урядами та режимами, які підтримують комунікацію із світовим ізгоєм, яким сьогодні є Російська Федерація. Тому, проситимуть більше, ніж отримають", - сказав Юсов.

Водночас, Путін проситиме снаряди та боєкомплект для артилерійських систем, зауважив представник ГУР.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Кім Чен Ин планує приїхати до РФ у вересні. Кім, ймовірно, поїде з Пхеньяна "бронепоїздом до Владивостока", де він зустрінеться з Путіним.

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