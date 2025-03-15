Зустріч "коаліції охочих": які шляхи до миру в Україні шукали світові лідери

У суботу 15 березня відбулася зустріч "коаліції охочих", а саме групи країн, які прагнуть досягти миру в Україні.

Її організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у форматі онлайн. У зустрічі взяли участь близько 25 світових лідерів, зокрема президенти та прем'єр-міністри європейських країн, представники України Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія.

Політики близько 90 хвилин обговорювали зміцнення оборони України та її підтримку, а також посилення тиску на РФ.

Про що домовилися світові політики – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Потреба у співпраці із США

На пресконференції Стармер заявив, що будь-який мирний план щодо України повинен реалізовуватися у співпраці зі США.

"Моя позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити разом зі Сполученими Штатами. Я думаю, ви знаєте, що ми говоримо зі США щодня. Тож позиція щодо необхідності робити це спільно зі Сполученими Штатами не змінилася, і саме тому ми ведемо ці детальні дискусії, які ми ведемо", – сказав він.

Стармер переконаний, що президент Дональд Трамп повністю відданий досягненню тривалого миру, який необхідний Україні, і всі його дії спрямовані саме на цю мету.

Прем'єр-міністр наголосив, що відносини між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки є найбільш тісними серед усіх країн-союзників, такими вони залишалися протягом десятиліть і такими ж будуть у майбутньому.

Підтримка майбутньої мирної угоди

За словами британського прем’єра, на віртуальному саміті "коаліції охочих" учасники досягнули домовленості прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди, повідомляє The Guardian.

Міжнародні військові планувальники зустрінуться у Великій Британії в четвер, 20 березня, щоб обговорити, як вони можуть підтримати "майбутню безпеку" України.

"Ми домовилися, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії наступного тижня, щоб розробити практичні плани щодо того, як наші військові можуть підтримувати майбутню безпеку України", – сказав він.

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Також лідери на саміті наголосили на необхідності потужних механізмів моніторингу, щоб забезпечити виявлення та фіксування будь-яких порушень угоди.

Тиск на РФ

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що російський президент Володимир Путін "рано чи пізно" буде змушений сісти за стіл переговорів. Зокрема, лідери країн погодилися посилити тиск на РФ, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

За його словами вплив санкцій на російську економіку був досить глибоким. Він підкреслив, що подвоєння і посилення санкцій призведе до ще більшого тиску,

Британський прем’єр-міністр також зазначив, що президент РФ Володимир Путін "намагається відтягнути час", проте він буде змушений припинити свої варварські атаки на Україну і погодитися на припинення вогню".

"Я вважаю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозне обговорення. Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, поки це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, просуватися вперед і готуватися до миру – миру, який буде безпечним і міцним", – наголосив він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що тиск на Росію має тривати, зокрема в економічній та політичній сферах.

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Він підкреслив, що Росія повинна продемонструвати, чи дійсно готова до миру, передає RFI.

"Є згода з боку України, з боку Сполучених Штатів. І тепер нехай Росія покаже свої справжні наміри. Вони дійсно хочуть миру чи це порожні слова, які були використані лише для того, щоб затягнути переговори?", — сказав міністр оборони Польщі

Безпека України

За словами британського прем’єра, учасники підтвердили свою прихильність для забезпечення довгострокової безпеки України, а також погодилися з тим, що Київ у майбутньому має бути в змозі захистити себе та стримати російську агресію, передає видання The Telegraph.

Як пояснив Стармер, гарантії безпеки – це найкращий спосіб гарантувати завершення будь-якої угоди міцним миром.

Окрім того, учасники зустрічі домовилися зміцнити власну оборону та обороноздатність ЗСУ.

Що каже Зеленський

Під час брифінгу 15 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі, учасники погодилися фінансувати ініціативу Чехії щодо постачання Україні артилерійських систем калібру 155 міліметрів.

Зокрема, нові санкції проти РФ незабаром запровадять такі країни як Австралія та Нова Зеландія.

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Зеленський зауважив, що Україну привітали із дипломатичним успіхом на переговорах у Джидді, а також що це ускладнило ситуацію для РФ.

За словами глави держави, Європа планує створити власну переговорну групу для подальших консультацій щодо врегулювання конфлікту.

Розгортання миротворчих сил

На засіданні учасники обговорювали розгортання миротворчих сил в Україні.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе після зустрічі, у соцмережі Х зазначив, що його країна може розглянути відправку миротворців до України, але тільки після припинення вогню.

Глава Фінляндії Александр Стубб також заявив, що наразі "занадто рано говорити про розміщення військ". Він зауважив, що його країна готова долучитися до зусиль із захисту мирної угоди, але до перемир'я не варто говорити про миротворчу місію.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зауважила, що її країна не має наміру брати участь у військовій миротворчій місії в Україні.

Нагадаємо, "коаліція охочих" утворилася для забезпечення майбутнього миру в Україні після суперечки Зеленського та Трампа у Білому домі. Ініціатором її створення став британський прем'єр Кір Стармер, а перше засідання відбулося 2 березня у Лондоні.

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