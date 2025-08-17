- Дата публікації
Зустріч "Коаліції охочих": оглядач припустив, що обговорюватимуть партнери
Президент РФ Володимир Путін вимагає, щоб Україна вивела свої війська принаймні з Донбасу. Київ сказав «ні».
На зустрічі «Коаліції охочих» можуть обговорювати відповідь на вимогу Путіна віддати йому Донбас. Ймовірно, шукатимуть компромісне рішення.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle.
За його словами, категоричне «ні» з боку України, очевидно, не остаточна відповідь.
«Можливо, буде компромісна пропозиція з боку України та європейських партнерів. Яка? Про це, я так припускаю, і йтиметься на цій зустрічі», — завершив він.
Нагадаємо, Зеленський готується до поїздки в США, де відбудеться зустріч «Коаліції охочих».
Ключові європейські союзники України проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у неділю, 17 серпня. Воно призначена перед його візитом до Білого дому, запланованим на понеділок.
У відеоконференції, яка розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), братимуть участь:
президент Франції Еммануель Макрон
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.