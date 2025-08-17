ТСН у соціальних мережах

Політика
56
1 хв

Зустріч "Коаліції охочих": оглядач припустив, що обговорюватимуть партнери

Президент РФ Володимир Путін вимагає, щоб Україна вивела свої війська принаймні з Донбасу. Київ сказав «ні».

Катерина Сердюк
Зеленський та "Коаліція охочих"

На зустрічі «Коаліції охочих» можуть обговорювати відповідь на вимогу Путіна віддати йому Донбас. Ймовірно, шукатимуть компромісне рішення.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle.

За його словами, категоричне «ні» з боку України, очевидно, не остаточна відповідь.

«Можливо, буде компромісна пропозиція з боку України та європейських партнерів. Яка? Про це, я так припускаю, і йтиметься на цій зустрічі», — завершив він.

Нагадаємо, Зеленський готується до поїздки в США, де відбудеться зустріч «Коаліції охочих».

Ключові європейські союзники України проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у неділю, 17 серпня. Воно призначена перед його візитом до Білого дому, запланованим на понеділок.

У відеоконференції, яка розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), братимуть участь:

  • президент Франції Еммануель Макрон

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

