Зустріч "Коаліції охочих": оглядач припустив, що обговорюватимуть партнери

Зеленський та "Коаліція охочих" / © Володимир Зеленський

На зустрічі «Коаліції охочих» можуть обговорювати відповідь на вимогу Путіна віддати йому Донбас. Ймовірно, шукатимуть компромісне рішення.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle.

За його словами, категоричне «ні» з боку України, очевидно, не остаточна відповідь.

«Можливо, буде компромісна пропозиція з боку України та європейських партнерів. Яка? Про це, я так припускаю, і йтиметься на цій зустрічі», — завершив він.

Нагадаємо, Зеленський готується до поїздки в США, де відбудеться зустріч «Коаліції охочих».

Ключові європейські союзники України проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським у неділю, 17 серпня. Воно призначена перед його візитом до Білого дому, запланованим на понеділок.

У відеоконференції, яка розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), братимуть участь:

