Зустріч "Коаліції охочих": Стармер оцінив готовність Путіна до миру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

На саміті в Парижі, де зібралися лідери ключових країн-союзниць України, британський прем’єр-міністр Кір Стармер виступив із тверезою оцінкою ситуації, зауваживши, що Путін досі не готовий до миру.

Про це повідомляє Sky News.

«Найважчі ярди попереду»

Стармер наголосив на важливості того, що європейські та американські союзники працюють пліч-о-пліч заради миру.

«Ми ближче до цієї мети [до миру — ред.], ніж будь-коли… Але найважчі ярди ще попереду», — зазначив політик.

Путін продовжує терор

Попри дипломатичні зусилля, Стармер повторив попередження, яке часто лунає в Європі: російський диктатор насправді не прагне миру.

«Останніми тижнями ми бачили протилежне. Подальші жахливі удари по Україні, вбивства та поранення цивільних, відключення електроенергії для мільйонів людей посеред зими», — підкреслив британський лідер.

Роль Британії у миротворчій місії

Стармер також окреслив деталі декларації про наміри, яку він підписав із Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном, зокрема щодо створення «військових хабів».

Він пообіцяв зберігати тиск на Росію та підтримку України. Крім того, прем’єр зробив важливу заяву: Велика Британія візьме участь у моніторингу припинення вогню під проводом США.

Нагадаємо, Еммануель Макрон оголосив про створення координаційного центру для взаємодії армій України та коаліції. Після засідання «Коаліції охочих» Україна, Франція та Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території. Документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки.